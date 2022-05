Calciomercato Udinese / Tre nomi in uscita! Marino ha deciso, dicono

Il direttore sportivo ha un piano tutte le migliori intenzioni di portarlo a termine. Ci sono grandi novità sul versante delle uscire

Terminata la stagione, per l'Udinese si prospetta un calciomercato ricco di sorprese. Tanti i giocatori in uscita dalla compagine friulana. Attualmente i principali indiziati a lasciare Udine sembrerebbero essere Deulofeu, Molina e Udogie. Per quanto riguarda l'attaccante ex Barcellona, la sua esperienza bianconera sembra sia ormai giunta al capolinea. Il suo agente ha già comunicato alla dirigenza la volontà di Deulofeu di cambiare casacca nella prossima sessione di calciomercato. L'obiettivo del 28enne spagnolo è tornare a competere ad alti livelli, magari tornando a giocare coppe europee. Tra le squadre interessate vi è il Napoli, piazza che l'attaccante gradirebbe. Tuttavia, l'Udinese non fa sconti: il club friulano non è disposto a trattare per meno di 15 milioni. Deulofeu ha un contratto fino al 2024 e il club friulano non ha fretta di venderlo. Ma non finisce qui. Molina e Udogie? Ecco cosa sappiamo!