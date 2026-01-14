Udinese – Adesso è ufficiale: Palma è un nuovo calciatore della Sampdoria

Matteo Palma è un nuovo difensore centrale della Sampdoria. Il calciatore tedesco è pronto per la sua avventura nella seconda serie del calcio italiano. Un colpo molto importante che permette alla società blucerchiata di rinforzare il suo reparto difensivo, mentre ai bianconeri di lasciare più spazio ad un difensore dal futuro prospero. Passiamo al comunicato ufficiale emanato in questi istanti.
Adesso è arrivata l'ufficialità e la Sampdoria ha un nuovo difensore centrale in arrivo direttamente dall'Udinese. Ecco tutti i dettagli
Il comunicato ufficiale—
"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Udinese Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Palma (nato a Berlino, Germania, il 13 marzo 2008). Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Tre addii quasi UFFICIALI, tutti i dettagli <<<
