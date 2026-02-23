Bologna-Udinese | Buksa è la tua chance: la scelta di Runjaic

Adam Buksa ha la sua chance dal primo minuto per mettersi davvero in mostra. Il calciatore polacco ha recuperato a tutti gli effetti dall'infortunio ed oggi dovrebbe essere schierato titolare da mister Kosta Runjaic. Un'occasione d'oro per un calciatore che fino ad ora ha faticato a trovare il giusto spazio sul campo da gioco.

Non dimentichiamo che si parla di un centravanti che ha sempre avuto un ottimo feeling con la rete in tutte le squadre in cui ha militato. Quest'oggi scenderà per sbloccare un tabellino fermo ad una sola marcatura dopo 16 giornate tra campionato e Coppa.