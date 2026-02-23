Bologna-Udinese | Il top e flop del match: ecco chi sale e chi scende

La sfida tra l'Udinese e il Bologna è arrivata al termine, non possiamo fare altro che passare al top ed al flop di questo incontro

Lorenzo Focolari Redattore 23 febbraio - 22:37

La sfida tra il Bologna e l'Udinese di Italiano e Runjaic è arrivata al termine. Una partita decisamente molto interessante tra due squadre che hanno provato in tutti i modi a conquistare i tre punti finali. Non perdiamo un secondo ed ecco il top e flop dell'incontro.

IL TOP — C’è un calciatore che ci prova più di tutti, nonostante il dolore nel secondo tempo e va contro tutto pur di risollevare l’Udinese e stiamo parlando di Nicolò Zaniolo. Il calciatore italiano è oramai uno dei punti fermi di questa Udinese ed anche in una serata priva di emozioni ha davvero fatto il possibile

IL FLOP — Il fallo è alquanto discutibile, ma la prestazione di Karlström nel complesso è ben al di sotto delle aspettative e a quello che ci ha abituato nella prima stagione in bianco e nero. Calciatore che probabilmente ha bisogno di un po’ di riposo per ritrovare la sua miglior condizione fisica. Restando sulla sfida, ecco tutti i voti assegnati alla fine del match. I voti di Bologna-Udinese <<<