Bologna-Udinese | Italiano perde un perno del centrocampo: tutti i dettagli

L'Udinese ed il Bologna si avvicinano sempre di più verso il prossimo incontro di campionato. La squadra di Udine sa che deve fare una prestazione di primissimo livello, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul futuro di una squadra decisamente interessante e che è chiamata a riscattarsi dopo due sconfitte consecutive.

Allo stesso tempo il club allenato da Vincenzo Italiano si potrebbe trovare senza un perno fondamentale della sua squadra, stiamo parlando di Tommaso Pobega. Il calciatore sta vivendo una situazione abbastanza complessa dal punto di vista fisico e di conseguenza potrebbe alzare bandiera bianca in vista del prossimo match.