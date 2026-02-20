Calciomercato Udinese – Il nuovo Davis arriva dall’Inghilterra? I dettagli

I bianconeri di mister Kosta Runjaic stanno lavorando in maniera intensa in vista del prossimo incontro di campionato. Il Bologna è alle porte e la squadra sta cercando di trovare una soluzione soprattutto dal punto di vista offensivo.
Il nuovo Keinan Davis potrebbe arrivare direttamente dall'Inghilterra. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul nuovo nome
Allo stesso tempo ci si muove sempre sul mercato in entrata ed in uscita. Proprio negli ultimi istanti sembra essere uscito un nuovo nome per l'attacco della prossima stagione. Ecco tutti i dettagli sul profilo <<<
