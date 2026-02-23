mondoudinese udinese news udinese Bologna-Udinese | Le dichiarazioni di Inler: “Bisogna cambiare marcia”

La sfida tra il Bologna e l'Udinese si avvicina sempre di più al fischio d'inizio. Il club bianconero ha voglia di conquistare la vittoria
La sfida tra il Bologna e l'Udinese si avvicina sempre di più al fischio d'inizio. Il club bianconero ha voglia di conquistare una vittoria fondamentale su un campo in cui manca da diverso tempo. Non possiamo fare altro che passare alle dichiarazioni nel prepartita da parte dei prossimi protagonisti. Per i bianconeri ha fatto il punto:

"Noi dobbiamo cambiare marcia, fino ad adesso abbiamo fatto un buon campionato ma dobbiamo continuare a dimostrarlo. Contro il Bologna mi aspetto una grande gara anche se loro sono una squadra molto forte”.

