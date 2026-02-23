La sfida tra il Bologna e l'Udinese si avvicina sempre di più al fischio d'inizio. Il club bianconero ha voglia di conquistare una vittoria fondamentale su un campo in cui manca da diverso tempo. Non possiamo fare altro che passare alle dichiarazioni nel prepartita da parte dei prossimi protagonisti. Per i bianconeri ha fatto il punto:
Bologna-Udinese | Le dichiarazioni di Inler: “Bisogna cambiare marcia”
La sfida tra il Bologna e l'Udinese si avvicina sempre di più al fischio d'inizio. Il club bianconero ha voglia di conquistare la vittoria
"Noi dobbiamo cambiare marcia, fino ad adesso abbiamo fatto un buon campionato ma dobbiamo continuare a dimostrarlo. Contro il Bologna mi aspetto una grande gara anche se loro sono una squadra molto forte”.
