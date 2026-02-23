Bologna-Udinese | Le dichiarazioni di Inler: “Bisogna cambiare marcia”

La sfida tra il Bologna e l'Udinese si avvicina sempre di più al fischio d'inizio. Il club bianconero ha voglia di conquistare la vittoria

La sfida tra il Bologna e l'Udinese si avvicina sempre di più al fischio d'inizio. Il club bianconero ha voglia di conquistare una vittoria fondamentale su un campo in cui manca da diverso tempo. Non possiamo fare altro che passare alle dichiarazioni nel prepartita da parte dei prossimi protagonisti. Per i bianconeri ha fatto il punto: