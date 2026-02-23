L'Udinese ed il Bologna si avvicinano a grandi passi verso il fischio d'inizio dell'incontro di campionato. Una partita che potrebbe essere decisiva per scrivere un finale di stagione di primo livello. Il Bologna ha bisogno di rilanciarsi per provare ad aggrapparsi ad un ultimo e disperato treno europeo, mentre i bianconeri non vogliono condurre l'ennesima annata anonima. Passiamo alle formazioni ufficiali.
mondoudinese udinese news udinese Bologna-Udinese | Le formazioni ufficiali: Italiano e Runjaic in campo così
udinese
Bologna-Udinese | Le formazioni ufficiali: Italiano e Runjaic in campo così
Il Bologna e l'Udinese sono pronte per la sfida di campionato odierna, non perdiamo un secondo ed ecco le formazioni ufficiali del match
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Sohm; Orsolini, Pobega, Rowe; Castro. All. Italiano.
Udinese (4-4-2): Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Piotrowski, Atta, Karlstrom, Zemura; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic.
Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato e sul futuro di Solet. Il calciatore verso una big <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA