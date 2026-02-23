Il Bologna e l'Udinese si sono messi in mostra nel corso dei novanta minuti odierni in una sfida decisamente molto importante. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sui fischi del direttore di gara Marcenaro.
Bologna-Udinese | Moviola dell'incontro: rigore corretto per i rossoblù?
Bologna-Udinese | Moviola dell’incontro: rigore corretto per i rossoblù?
IL PRIMO TEMPO—
10’ - Ammonizione per Solet che sembrava scritta, ma in realtà il direttore di gara lascia correre.
Fa discutere la guida del direttore che cerca di fischiare il meno possibile esagerando anche in alcune situazioni. Non arriva alcuna ammonizione nel corso dei primi 45 minuti, anche se potevano essere benissimo due le sanzioni.
Secondo tempo—
Rigore per il Bologna che fa discutere sotto tutti i punti di vista, con il contatto che secondo il direttore inizia in area di rigore.
