Il Bologna si avvicina ai prossimi incontri di campionato e la sfida con l’Udinese. Ecco le parole di mister Runjaic in conferenza. Una partita che potrebbe raccontare davvero molto in vista del futuro bianconero e del finale di stagione.
Bologna-Udinese | Parla Runjaic: “Solet gioca se…”
Il punto sulla partita—
“ Il Bologna è una squadra ottima molto buona e al momento si trova al di sotto delle sue aspettative in classifica. Ha ottenuto più o meno i nostri stessi punti ed infatti nel match dell’andata parliamo di una parte molto equilibrata, soprattutto nel primo tempo poi nel secondo abbiamo commesso troppi errori e infatti hanno vinto per tre a zero.”
Solet ci sarà?—
”Oggi Solet ha disputato la prima seduta di allenamento della settimana una seduta molto leggera ci sarà Lunedì soltanto se riuscirà ad allenarsi bene anche domani”.
Buksa, invece?—
” Abbiamo recuperato definitivamente il calciatore polacco e ci darà una grande mano nel corso di questa partita, visto che finalmente abbiamo qualche soluzione in più in attacco. Aspettiamo Davis calciatore molto importante per la nostra squadra e di cui abbiamo bisogno”.
