mondoudinese udinese news udinese Bologna-Udinese | Parla Runjaic: “Solet gioca se…”

udinese

Bologna-Udinese | Parla Runjaic: “Solet gioca se…”

Bologna-Udinese | Parla Runjaic: “Solet gioca se…” - immagine 1
Il Bologna si avvicina ai prossimi incontri di campionato e la sfida con l’Udinese. Ecco le parole di mister Runjaic in conferenza
Lorenzo Focolari Redattore 

Il Bologna si avvicina ai prossimi incontri di campionato e la sfida con l’Udinese. Ecco le parole di mister Runjaic in conferenza. Una partita che potrebbe raccontare davvero molto in vista del futuro bianconero e del finale di stagione.

Il punto sulla partita

—  

“ Il Bologna è una squadra ottima molto buona e al momento si trova al di sotto delle sue aspettative in classifica. Ha ottenuto più o meno i nostri stessi punti ed infatti nel match dell’andata parliamo di una parte molto equilibrata, soprattutto nel primo tempo poi nel secondo abbiamo commesso troppi errori e infatti hanno vinto per tre a zero.”

Solet ci sarà?

—  

”Oggi Solet ha disputato la prima seduta di allenamento della settimana una seduta molto leggera ci sarà Lunedì soltanto se riuscirà ad allenarsi bene anche domani”.

Buksa, invece?

—  

” Abbiamo recuperato definitivamente il calciatore polacco e ci darà una grande mano nel corso di questa partita, visto che finalmente abbiamo qualche soluzione in più in attacco. Aspettiamo Davis calciatore molto importante per la nostra squadra e di cui abbiamo bisogno”.

Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sull’attacco. Il nuovo Davis arriva dall’Inghilterra? I dettagli <<<

Leggi anche
Udinese-Milan | Insulti razzisti a Maignan: accuse archiviate per i tifosi
News Udinese – Zaniolo punta? Le ultime in vista del Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATA