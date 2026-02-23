La sfida tra il Bologna di Vincenzo Italiano e l'Udinese di mister Kosta Runjaic volge al termine. Ecco le dichiarazioni del coach bianconero.
udinese
Bologna 1-0 Udinese | Runjaic: “Davis ci manca tanto, ma non mi lamento”
Perché è arrivata la sconfitta?—
"Abbiamo concesso un rigore e non siamo riusciti a segnare. Oggi se devo essere sincero non mi lamento della partita della mia squadra, perché abbiamo combattuto al massimo dall'inizio alla fine ma non è bastato".
Quanto manca Davis?—
"Ci manca tantissimo, per noi è un giocatore davvero importante. Anche Zaniolo ha avuto un intervento nelle ultime settimane e di conseguenza non è sempre al meglio, speriamo Davis ci possa essere contro la Fiorentina. Ripeto che è un giocatore davvero importante perché può cambiare le situazioni ed il match".
Come sta Solet? Come siete messi in classifica?—
"Sappiamo che tutte le squadre stanno dando il 100%. Noi giochiamo settimana in settimana e dobbiamo trovare le giuste risposte per tornare a ottenere punti. Solet non ci aspettavamo questo problema, ma adesso ci tocca reagire".
Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Le pagelle di Bologna-Udinese <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA