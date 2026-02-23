Bologna 1-0 Udinese | Runjaic: “Davis ci manca tanto, ma non mi lamento”

"Abbiamo concesso un rigore e non siamo riusciti a segnare. Oggi se devo essere sincero non mi lamento della partita della mia squadra, perché abbiamo combattuto al massimo dall'inizio alla fine ma non è bastato".

Quanto manca Davis?

"Ci manca tantissimo, per noi è un giocatore davvero importante. Anche Zaniolo ha avuto un intervento nelle ultime settimane e di conseguenza non è sempre al meglio, speriamo Davis ci possa essere contro la Fiorentina. Ripeto che è un giocatore davvero importante perché può cambiare le situazioni ed il match".