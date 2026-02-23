mondoudinese udinese news udinese Bologna 1-0 Udinese | Runjaic: “Davis ci manca tanto, ma non mi lamento”

udinese

Bologna 1-0 Udinese | Runjaic: “Davis ci manca tanto, ma non mi lamento”

Bologna 1-0 Udinese | Runjaic: “Davis ci manca tanto, ma non mi lamento” - immagine 1
La sfida tra il Bologna di Vincenzo Italiano e l'Udinese di mister Kosta Runjaic volge al termine. Ecco le dichiarazioni del coach bianconero
Nicola Badursi

La sfida tra il Bologna di Vincenzo Italiano e l'Udinese di mister Kosta Runjaic volge al termine. Ecco le dichiarazioni del coach bianconero.

Perché è arrivata la sconfitta?

—  

"Abbiamo concesso un rigore e non siamo riusciti a segnare. Oggi se devo essere sincero non mi lamento della partita della mia squadra, perché abbiamo combattuto al massimo dall'inizio alla fine ma non è bastato".

Quanto manca Davis?

—  

"Ci manca tantissimo, per noi è un giocatore davvero importante. Anche Zaniolo ha avuto un intervento nelle ultime settimane e di conseguenza non è sempre al meglio, speriamo Davis ci possa essere contro la Fiorentina. Ripeto che è un giocatore davvero importante perché può cambiare le situazioni ed il match".

Come sta Solet? Come siete messi in classifica?

—  

"Sappiamo che tutte le squadre stanno dando il 100%. Noi giochiamo settimana in settimana e dobbiamo trovare le giuste risposte per tornare a ottenere punti. Solet non ci aspettavamo questo problema, ma adesso ci tocca reagire".

Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Le pagelle di Bologna-Udinese <<<

Leggi anche
Bologna-Udinese | Il top e flop del match: ecco chi sale e chi scende
Bologna-Udinese | La fotogallery del match: ecco gli scatti più importanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA