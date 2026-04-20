Keinan Davis continua a lavorare al di fuori del campo da gioco per recuperare il prima possibile la forma fisica e la possibilità di tornare ed indossare la maglia numero nove dell'Udinese. La sua stagione è di primissimo livello, ma qualche guaio muscolare di troppo sta sollevando non pochi dubbi attorno all'ambiente bianconero. La sfida contro il Parma è la testimonianza di quanto la società di Udine non possa fare a meno delle giocate del suo centravanti inglese. Ad oggi il team è sprovvisto di un possibile sostituto e di conseguenza non possiamo fare altro che andare a vedere i quattro in lotta per una maglia da titolare.

Quattro in lotta per una maglia

Zaniolo e Lupano

Nicolò Zaniolo nella posizione da Falso Nueve perde parecchio e si vede che ha bisogno di un compagno per trovare i giusti spazi e mettere in difficoltà le difese avversarie. Proprio per questo motivo in caso di assenza di Davis, si potrebbe andare con un 3-5-2 e soprattutto dare spazio ad un altro attaccante della batteria dell'Udinese. Il favorito potrebbe essere Adam Buksa che sta trovando la giusta condizione per questo rush finale, dopo una stagione complicata dal punto di vista degli infortuni. Se non il polacco, possibile spazio a Gueye mentre resta sempre accantonato Bayo che da diverse settimane non riesce più a mettersi in mostra come fatto nei primi mesi di campionato. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. I neroazzurri preparano il riscatto: ecco tutti i dettagli <<<