Un vero e proprio colpo da Condor e che guarda al futuro è quello che sta cercando di mettere a referto la squadra neroazzurra di Milano nel corso di queste ore. Il team guidato dal presidente onorario Beppe Marotta, non vede l'ora di riscattare un calciatore importante nel corso di questa stagione ma di proprietà dell'Udinese. Il nome che i neroazzurri dovranno riscattare nel corso delle prossime ore è quello del classe 2008, Mattia Marello. Nel corso della scorsa estate il passaggio dal Friuli Venezia Giulia a Milano in prestito, ma adesso sembra essere arrivato il momento di chiudere definitivamente questa trattativa. Passiamo a tutte le cifre dell'operazione.

Tutte le cifre dell'affare con i neroazzurri

Mattia Marello

Il giovane talento che ha già iniziato il suo percorso con la squadra neroazzurra sta vivendo una stagione da sogno in cui ha messo a referto non solo tre reti ma anche 15 assist. Secondo quanto riportato dal portale GianlucaDiMarzio.Com, il riscatto del calciatore dovrebbe aggirarsi sul milione di euro ma la trattativa complessiva dovrebbe arrivare verso i 3/4 milioni totali. Operazione che sarà portata a termine visto che il calciatore dovrà diventare un perno anche dell'Under 23 dei neroazzurri. Squadra che attualmente milita in Serie C. Passiamo a delle altre novità che arrivano dal mercato. L'Udinese punta al riscatto di Zaniolo, le parole di Franco Soldati <<<