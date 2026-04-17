Gaetano D'Agostino ha parlato della sua ex squadra, l'Udinese. Dichiarazioni chiare ed anche forti da parte di un ex calciatore ed allenatore che sembra essere sempre sulla cresta dell'onda. Il commento che fa più discutere e va in contrasto con le ultime uscite della società, però è uno solo: "L'Udinese al momento non presenta un progetto". Una dichiarazione in totale controtendenza con quello che il team ripete da inizio stagione anche in vista delle prossime. Andiamo a vedere le altre dichiarazioni e scendiamo nel dettaglio delle parole di un calciatore che ha fatto sognare tutto il Friuli.

Le parole di D'Agostino sui bianconeri

"Non credo nel progetto dell'Udinese, perché se domani arrivasse dall'Arsenal un'offerta da 30 milioni per Keinan Davis verrebbe ceduto allo stesso tempo succederebbe una cosa analoga se arrivasse un'offerta da 50 milioni per Arthur Atta sempre dall'Inghilterra". L'ex fantasista ha poi continuato: "Questo non è un progetto, perché ti può portare l'annata da Champions League, ma allo stesso tempo quella in cui ti salvi alla terz'ultima giornata". Adesso non possiamo fare altro che spostare l'attenzione sul mercato. Ci sono delle novità importanti anche sul futuro di un ottimo calciatore come Nicolò Zaniolo. Le ultime sul suo possibile riscatto del dieci <<<