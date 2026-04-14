L'Udinese sa di avere tra le mani uno dei migliori attaccanti del nostro calcio e della Serie A. Il bomber inglese Keinan Davis sta mostrando a tutti i suoi numeri e soprattutto le sue giocate con continuità. La doppia cifra di reti è solo la punta dell'iceberg delle sue prestazioni e di conseguenza è stato messo sotto osservazione anche da un celebre videogioco. FC 26 ha inserito il centravanti tra i migliori nel suo ruolo ed infatti sarà un TOTS (team of the Season o squadra della stagione) nel corso delle prossime settimane. Un premio per la grande annata del bomber con la casacca bianconera. Andiamo a vedere nel dettaglio quelle che saranno le sue statistiche sul videogame.

I numeri di Keinan Davis su FC26

Davis e Kossounou

Il bomber della squadra bianconera avrà un overall (valutiazione complessiva) che dovrebbe aggirarsi attorno al 92. Le caratteristiche migliori sono il 94 di fisico ed il 91 di tiro. Due numeri che formeranno una "carta" come viene definitiva in gergo decisamente molto interessante. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Inler parla del suo futuro e fa capire a tutti quale vorrebbe fosse. Ecco le dichiarazioni del direttore bianconero <<<