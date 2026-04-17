L'Udinese tra poco più di ventiquattro ore scenderà sul campo da gioco per un'importante sfida di campionato contro il Parma allenato da mister Carlos Cuesta. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su una scelta che sarà importante vista l'assenza del miglior marcatore del club bianconero. Keinan Davis è costretto ad alzare bandiera bianca e di conseguenza parte la caccia a quello che potrebbe essere il sostituto. Il favorito è (senza ombra di dubbio) Nicolò Zaniolo, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sulla possibile chiamata. Runjaic potrebbe addirittura cambiare il modulo ed offrire delle novità.

Runjaic pronto a cambiare tutto

Mister Kosta Runjaic

Sul campo da gioco si punta a calciatori che sanno dare una mano e lo hanno dimostrato nel corso delle ultime settimane con la maglia dell'Udinese sulle spalle. La sensazione è che si possa optare per un 3-4-2-1 tutta qualità. Jurgen Ekkelenkamp e Arthur Atta alle spalle di Zaniolo mentre la mediana sarà composta da Piotrowski e Karlstrom. Una scelta diligente che permetterebbe al club di non rinunciare all'equilibrio, ma soprattutto di mettere molta qualità sul campo da gioco contro una squadra che ha dimostrato di saper fare la differenza soprattutto in ripartenza. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Zaniolo vicino al riscatto? Le parole di Collavino <<<