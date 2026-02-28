Keinan Davis scenderà sul campo da gioco dal primo minuto nel corso del prossimo match? Queste senza ombra di dubbio, il quesito più importante che si chiedono i tifosi dell’Udinese in vista del match contro la Fiorentina di Mister Vanoli.
mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Davis torna dal primo? Decisione chiara del team
udinese
News Udinese – Davis torna dal primo? Decisione chiara del team
Keinan Davis pronto a scendere sul campo da gioco dal primo minuto nel corso del prossimo match di campionato? Tutti i dettagli
la decisione sembra essere tutt’altro che scontata, visto che il club dopo quanto avvenuto contro il Bologna vuole evitare una situazione simile a quella di Oumar Solet. L’obiettivo potrebbe essere solo averlo sul campo da gioco anche nel finale di gara, magari in maniera decisiva. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i dettagli sul mercato in entrata e in uscita. Retroscena Zaniolo: ecco cosa sogna <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA