mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Davis torna dal primo? Decisione chiara del team

udinese

News Udinese – Davis torna dal primo? Decisione chiara del team

Davis e Lautaro
Keinan Davis pronto a scendere sul campo da gioco dal primo minuto nel corso del prossimo match di campionato? Tutti i dettagli
Lorenzo Focolari Redattore 

Keinan Davis scenderà sul campo da gioco dal primo minuto nel corso del prossimo match? Queste senza ombra di dubbio, il quesito più importante che si chiedono i tifosi dell’Udinese in vista del match contro la Fiorentina di Mister Vanoli.

la decisione sembra essere tutt’altro che scontata, visto che il club dopo quanto avvenuto contro il Bologna vuole evitare una situazione simile a quella di Oumar Solet. L’obiettivo potrebbe essere solo averlo sul campo da gioco anche nel finale di gara, magari in maniera decisiva. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i dettagli sul mercato in entrata e in uscita. Retroscena Zaniolo: ecco cosa sogna <<<

Leggi anche
Buongiorno Udinese \ Ecco le prime pagine dei giornali
Notizie Udinese – Fiorentina perde due titolarissimi? Le ultime da Firenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA