Il Bologna di Vincenzo Italiano ha bisogno di ritrovare continuità e nel corso della prossima sfida i tre punti sono pressoché obbligatori. L'Udinese (allo stesso tempo) vuole evitare la terza sconfitta consecutiva. La sfida, però, potrebbe non vedere sul campo diversi dei migliori giocatori della squadra di Udine.
Bologna-Udinese | Emergenza totale bianconera: la scelta su Solet
La squadra di mister Runjaic rischia di rimanere senza uno dei suoi perni centrali nel corso della prossima sfida. Ecco tutti i dettagli
Il primo che potrebbe alzare bandiera bianca è Oumar Solet. Il calciatore dell'Udinese al momento sta riscontrando un problema fisico che difficilmente lo porterà a prendere parte della sfida. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Passiamo al mercato e alle novità sul futuro, nuovo nome dall'Inghilterra <<<
