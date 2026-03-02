Udinese-Fiorentina | Il top e flop: ecco chi sale e chi scende

L'Udinese e la Fiorentina si sono date battaglia per tutti i novanta minuti (più recupero) all'interno dello stadio dei bianconeri friulani. Dall'altra parte una viola che aveva il bisogno di mettere a referto una grande prestazione e soprattutto allontanare in via definitiva la zona retrocessione anche grazie alle occasione servite su un piatto d'argento da parte di Cremonese e Lecce. Non perdiamo un secondo ed andiamo con il top e flop.