L'Udinese e la Fiorentina si sono date battaglia per tutti i novanta minuti (più recupero) all'interno dello stadio dei bianconeri friulani. Dall'altra parte una viola che aveva il bisogno di mettere a referto una grande prestazione e soprattutto allontanare in via definitiva la zona retrocessione anche grazie alle occasione servite su un piatto d'argento da parte di Cremonese e Lecce. Non perdiamo un secondo ed andiamo con il top e flop.
mondoudinese udinese news udinese Udinese-Fiorentina | Il top e flop: ecco chi sale e chi scende
udinese
Udinese-Fiorentina | Il top e flop: ecco chi sale e chi scende
La sfida tra Fiorentina ed Udinese si avvicina a grandi passi, non perdiamo un secondo ed ecco il top e flop della sfida di campionato
IL TOP—
Il calciatore che si supera per rendimento ed oramai diventa un perno centrale, anche in vista dei prossimi mondiali e delle qualificazioni per raggiungerli è Nicolò Zaniolo. Partita perfetta da parte di un calciatore che ormai ha tutto per fare la differenza e l’Udinese l’ha riscoperto definitivamente.
IL FLOP—
nervoso per Bonaparte della gara ed anche al di sotto delle aspettative, anche se ormai non sono più così tanto elevati nei suoi confronti stiamo parlando di Ehizibue. Serve qualcosa in più per puntare ad una Maglia titolare fino al rientro di Zanoli. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul match ecco tutti i voti assegnati. Le pagelle di Udinese-Fiorentina <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA