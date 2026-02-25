Udinese-Fiorentina | Scelto il direttore di gara: tutti i dettagli

La sfida tra l'Udinese e la Fiorentina si avvicina a grandi passi. Una partita tutt'altro che semplice contro una squadra di primissimo livello che ha bisogno quasi imprescindibile di punti per allontanare definitivamente la lotta alla retrocessione. Non perdiamo un secondo ed ecco il punto sui direttori di gara.

Il prescelto per questa importante sfida è Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Gli assistenti prescelti sono Passeri e Mondin mentre il quarto uomo sarà Rapuano. Al VAR la coppia formata da Paterna e Doveri.