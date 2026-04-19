Jesper Karlstrom deve alzare bandiera bianca dopo due stagioni di assoluta costanza con la maglia dell'Udinese. Il centrocampista non potrà dire la sua nel corso del prossimo incontro di campionato per via del cartellino giallo ricevuto nella sfida contro il Parma di ieri pomeriggio. Questa per il centrocampista svedese era la quinta ammonizione e di conseguenza non potrà esserci nella partita contro i biancocelesti di Maurizio Sarri che si giocherà il prossimo lunedì sera. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli in ottica futura e soprattutto chi potrebbe prendere questo posto vacante in una sfida decisamente complessa come quella in programma all'Olimpico di Roma.

Il possibile sostituto di Karlstrom

Karlstorm e Moreo

Jesper Karlstrom sarà ai box, ma al suo posto toccherà probabilmente ad un tridente molto più offensivo con Jakub Piotrowski davanti la difesa dell'Udinese ed ai suoi fianchi Arthur Atta e Jurgen Ekkelenkamp. Una novità che potrebbe regalare una squadra decisamente più spregiudicata. Da non sottovalutare anche una scelta più conservativa con qualche minuto per Lennon Miller. Sicuramente è solo questione di tempo prima di poter capire quale sarà la scelta definitiva. Cambiando rapidamente discorso, passiamo al mercato. Il futuro di Nicolò Zaniolo è scritto? Le parole di Soldati <<<