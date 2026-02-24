News Udinese – Italiano a Zaniolo: “Sei un fenomeno…”

Terminata la sfida tra il Bologna e l'Udinese è terminata e non possiamo fare altro che passare alle parole di Italiano a Zaniolo

Lorenzo Focolari Redattore 24 febbraio - 10:58

Parole chiare da parte di un tecnico che sti di calciatori di primissimo livello e vuole continuare a migliorarsi sotto tutti i punti di vista. Nicolò Zaniolo e Vincenzo Italiano hanno avuto modo di scambiare qualche dichiarazione dopo il triplice fischio di ieri sera ed ecco cosa ha detto il coach ex Fiorentina all'attaccante italiano.

"Sei un fenomeno! Sei troppo forte, sei troppo forte ". Parole chiare e poi spiegate in conferenza con il tecnico che ha parlato di un calciatore che stima moltissimo e vuole vedere ad alti livelli.