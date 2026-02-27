Notizie Udinese – Fiorentina perde due titolarissimi? Le ultime da Firenze

Il club Viola ha conquistato il passaggio agli ottavi di finale di Conference League, non con qualche patema d'animo. Adesso la testa è al campionato e ad un match di primissimo livello proprio contro l'Udinese che potrebbe dire moltissimo sull'importante lotta alla salvezza del club di Firenze. Due titolarissimi , però, potrebbero alzare bandiera bianca .

Il primo calciatore che sta valutando al meglio il suo impiego nel corso del prossimo match è l'esterno Robin Gosens. Difensore non ancora al meglio dal punto di vista fisico. Il secondo è Salomon che si è già messo in mostra, ma vuole continuare a dire la sua anche se potrebbe non esserci ad Udine. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Retroscena su Zaniolo: "Ecco il suo sogno..." <<<