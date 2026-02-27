mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Fiorentina perde due titolarissimi? Le ultime da Firenze

Notizie Udinese – Fiorentina perde due titolarissimi? Le ultime da Firenze

Il club viola potrebbe perdere due profili decisamente importanti, potremmo parlare di veri e propri titolarissimi. Ecco tutti i dettagli
Lorenzo Focolari Redattore 

Il club Viola ha conquistato il passaggio agli ottavi di finale di Conference League, non con qualche patema d'animo. Adesso la testa è al campionato e ad un match di primissimo livello proprio contro l'Udinese che potrebbe dire moltissimo sull'importante lotta alla salvezza del club di Firenze. Due titolarissimi, però, potrebbero alzare bandiera bianca.

Il primo calciatore che sta valutando al meglio il suo impiego nel corso del prossimo match è l'esterno Robin Gosens. Difensore non ancora al meglio dal punto di vista fisico. Il secondo è Salomon che si è già messo in mostra, ma vuole continuare a dire la sua anche se potrebbe non esserci ad Udine. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Retroscena su Zaniolo: "Ecco il suo sogno..." <<<

