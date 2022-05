Notizie Udinese – Marino ha le idee chiare: “Si ripartirà con…”

La squadra bianconera inizia a pensare alla prossima stagione. Bisogna fare il massimo per mantenere alta la competitività

Il team bianconero inizia a lavorare in vista della prossima stagione. Stiamo parlando di una squadra che ha molta voglia di continuare a fare bene e aprire un nuovo ciclo nonostante qualche possibile addio. Per il momento non è facile pensare in maniera positiva al futuro, visto che ci sono parecchi problemi che si stanno aggiungendo nell'ultimo periodo. La guida tecnica per la prossima stagione era senza ombra di dubbio confermata, stiamo parlando di Gabriele Cioffi, ma proprio all'ultimo minuto non c'è stata la possibilità di confermare la sua permanenza. Ha detto la sua il direttore dell'area tecnica bianconera, stiamo parlando di Pierpaolo Marino. Ecco il punto di vista da parte del campano.