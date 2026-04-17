Mister Kosta Runjaic continua a lavorare in vista della sfida di campionato decisamente importante contro il Parma di Carlos Cuesta. Una partita da non sottovalutare contro una squadra che ha messo in difficoltà anche le migliori del nostro campionato, ultimo esempio gli azzurri del Napoli. Non perdiamo un secondo ed andiamo subito alle dichiarazioni del tecnico dell'Udinese.

Il Parma per fare il salto di qualità?

Keinan Davis

"Non ci sono partite semplici in Serie A. Bisogna iniziare bene sin da inizio campionato ed ottenere risultati. Abbiamo ancora sei giornate per dare tutto e chiudere nel migliore dei modi. La gara contro il Milan resterà nel ricordo di molti, forse moltissimi. Il Parma è una squadra di talento, una delle più giovani della nostra Serie A e di conseguenza bisogna stare molto attenti. Servirà intensità per conquistare la piena posta in palio. Davis non sarà a disposizione, ma abbiamo gli elementi per fare bene".

In campo con il tridente?

"Possibile giocare come fatto con il Como, ma i ragazzi sanno benissimo quello che c'è da fare. Stiamo attraversando un momento in cui giochiamo meglio e sappiamo trovarci sul campo. Dobbiamo essere disciplinati dietro e mantenere un. Mi sarebbe piaciuto avere Keinan Davis, ma non ci sarà anche Zemura e Bertola poiché acciaccato. Buksa ha una settimana di allenamenti per fare bene". Cambiando rapidamente discorso, passiamo al mercato. Ecco