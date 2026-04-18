Il commento della sfida di campionato tra l’Udinese ed il Parma terminato da qualche istante. Ecco l’analisi minuto per minuto.

Il primo tempo

Il secondo tempo

la prima frazione di gioco non offre grande spettacolo e grandi segnali di gioco né da una parte né dall’altra. Una prova al di sotto delle aspettative, soprattutto da parte bianconeri e soprattutto dopo quanto fatto vedere solo qualche giorno fa in quel di San Siro.la seconda frazione ci si aspetta qualcosa in più dell’Udinese, ma in realtà inizia con una vera e propria doccia gelata, complice la rete di Elphege Nesta su assist di Gabriel Strefezza. Qualche minuto per assestarsi da parte dell’Udinese e poi un assalto finale, però che non porta alla rete del pareggio e di conseguenza arriva la sconfitta per i bianconeri di Udine. Un vero e proprio peccato, perché il club fallisce l’ennesimo salto di qualità che ci si attendeva. Restando sulla sfida, passiamo a tutti i voti assegnati,