Alle porte il nuovo incontro di campionato per l’Udinese di Mister Kosta Runjaić una sfida tutt’altro che semplice contro un ottimo team ed organizzato come il Parma di Carlos Cuesta. Una partita in cui bianconeri devono far capire di essere diventati a tutti gli effetti una squadra che può mettere in difficoltà qualsiasi avversario e soprattutto devono farlo senza il loro punto forte stiamo parlando di Bomber Keinan Davis. Non perdiamo un secondo ed ansia andiamo ad analizzare nel dettaglio le scelte e i 22 titolari che si daranno battaglia questo pomeriggio in Friuli Venezia Giulia.

Le probabili formazioni

Jurgen Ekkelenkamp

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo. All. Runjaic

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta.

cambiando rapidamente discorso, non perdiamo un istante e passiamo anche alle novità di mercato con il presidente Franco Soldato in persona che ha fatto il punto su Nicolò Zaniolo. Tutti i dettagli sul futuro dell’attaccante <<<