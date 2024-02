Udinese – Parla Pizzul: “Obiettivo a Genova? Ritoccare la classifica…”

Il commentatore Bruno Pizzul ha detto la sua in maniera chiara in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco le sue parole

Bruno Pizzul ha parlato in maniera chiara al Messaggero Veneto in vista del prossimo incontro di campionato contro il Genoa di Alberto Gilardino. L'Udinese ha bisogno di punti ed ecco le dichiarazioni più interessanti dello storico commentatore della nazionale.

"A Genova urge ritoccare la classifica magari col solito pareggino. Attenzione però ai pericolosi solisti del Grifone". Pizzul ha poi continuato: "Bastano queste considerazioni per dare la dovuta attenzione alla partita di sabato sera con un Genoa che da tempo ha preso a giocar bene". Parole chiare che fissano un obiettivo minimo di spessore, ma anche fondamentale per allontanare la zona retrocessione in maniera massiccia.