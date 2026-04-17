L'Udinese conquista un vero e proprio record a livello europeo. Battute tutte le avversarie in questa speciale classifica dal Manchester City al Real Madrid. Confermandosi come l'unica squadra in Europa a raggiungere un traguardo di questo livello. Di cosa stiamo parlando? Molto semplice, il club di Udine è il team più alto di tutta Europa nella media degli undici titolari. Un dato importante che andrebbe analizzato e soprattutto confrontato con tutte le altre società della massima serie del nostro calcio. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su come è composta la classifica e le altre società presenti nelle prime posizioni.

La classifica dei club più alti d'Europa

Davis ed Ekkelenkamp

L'Udinese abbiamo testimoniato che si trova al primo posto e lo fa con una media altezza decisamente elevata, stiamo parlando di 1,87 e 96 dell'undici titolare per partita. Praticamente 1,88 di media. Basti pensare che ben dieci giocatori nella squadra bianconera superano il metro e novanta. Numeri decisamente molto interessanti per un club che fa della forza fisica uno dei suoi punti di forza. Il secondo club italiano in classifica è il Sassuolo che si trova con un altezza media intorno al metro e 87. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Si avvicina il riscatto di Zaniolo? Tutti i dettagli <<<