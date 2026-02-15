Udinese-Sassuolo | Il top e flop del match: ecco chi sale e chi scende

La sfida tra i bianconeri e i neroverdi è terminata da qualche istante, non possiamo fare altro che andare a visionare il top e flop

Lorenzo Focolari Redattore 15 febbraio - 14:26

La sfida tra i bianconeri e i neroverdi è terminata da qualche istante. Un match che ha permesso all'Udinese di capire molto di più su quella che sarà la sua stagione o meglio il suo finale d'annata. Non possiamo fare altro che andare a visionare il top e flop di giornata.

IL TOP — Nuova prestazione da calciatore che ha tutto per dominare la categoria. Arthur Atta quando si accende fa paura ed anche oggi ha guidato la squadra. Con il suo sprint e dribbling diventa decisamente difficile da prendere.

IL FLOP — Delude le aspettative, visto che si fa battere da Pinamonti senza grossi problemi, stiamo parlando di Thomas Kristensen. Prestazione decisamente al di sotto delle aspettative per il centrale danese. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sintonizzati sulla sfida non possiamo fare altro che andare con le pagelle della redazione. Tutti i voti di Udinese-Sassuolo <<<