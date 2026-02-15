mondoudinese udinese news udinese Udinese-Sassuolo | Le pagelle della redazione: sempre la stessa storia

udinese

Udinese-Sassuolo | Le pagelle della redazione: sempre la stessa storia

La sfida tra l'Udinese ed il Sassuolo volge al termine, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i voti assegnati alla fine dei novanta minuti
Lorenzo Focolari Redattore 

Udinese-Sassuolo | Le pagelle della redazione: sempre la stessa storia- immagine 1

Partita nella media da parte dell'estremo difensore nigeriano. Qualche buon intervento alternato a qualche buon uscita nei momenti di difficoltà della squadra.

Un rendimento che si sta iniziando a rivelare costante con il passare delle settimane.

Voto: 6

