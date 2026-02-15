Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra i bianconeri di mister Runjaic e i neroverdi di Fabio Grosso. Match duro che ha aperto ufficialmente la domenica calcistica nella massima serie italiana. Non possiamo fare altro che passare al parare del coach su questo incontro. Ecco le dichiarazioni di Kosta Runjaic.
Udinese-Sassuolo | Parla mister Runjaic: "Bianconeri nemici di se stessi"
Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra i bianconeri di mister Runjaic e i neroverdi di Fabio Grosso. Le parole del coach
Il punto sul match—
“La mia impressione non è negativa, abbiamo giocato una buona partita ma il Sassuolo è riuscito a colpire nei momenti giusti. Dobbiamo essere più precisi sotto porta come si è visto con Jurgen Ekkelenkamp che non è riuscito ad approfittarne”.
Il commento sulle assenze—
”Davis è senza ombra di dubbio un’assenza pesante, ma credo che il pericolo maggiore dell’Udinese resti se stessa”.
