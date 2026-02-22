mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Senza Solet quale sarà la difesa? Ecco la possibile scelta

udinese

News Udinese – Senza Solet quale sarà la difesa? Ecco la possibile scelta

News Udinese – Senza Solet quale sarà la difesa? Ecco la possibile scelta - immagine 1
Senza il difensore centrale Oumar Solet non possiamo fare altro che andare a vedere quale potrebbe essere la formazione titolare bianconera
Lorenzo Focolari Redattore 

Il tecnico Kosta Runjaic ha parlato in maniera chiara nel corso dell'ultima conferenza stampa che ha anticipato il match contro il Bologna. Scopriremo solo oggi se Oumar Solet sarà disponibile e pronto per scendere sul campo da gioco anche nel corso del Monday Night. In caso contrario, andiamo a vedere quella che potrebbe essere la difesa titolare dell'Udinese.

In quattro per una maglia dal primo minuto, visto che troviamo Christian Kabasele, Branimir Mlacic, Niccolò Bertola e Thomas Kristensen. Al momento il favorito per iniziare dalla panchina sembra essere proprio il neo arrivato che è ancora in una situazione di apprendimento del nuovo campionato. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sull'attacco. Il nuovo bomber arriva dall'Inghilterra <<<

Leggi anche
Buongiorno Udinese \ Ecco le prime pagine dei giornali
Bologna-Udinese | Parla Runjaic: “Solet gioca se…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA