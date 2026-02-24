Notizie Udinese – Solet alza bandiera bianca? Tutti i dettagli

Oumar Solet potrebbe fermarsi per diverso tempo con le notizie che arrivano da Udine e dall'Udinese sono tutt'altro che positive. Secondo il "Messaggero Veneto" la situazione è decisamente complessa e il francese è uscito dal campo da gioco ancora più dolorante rispetto la prima volta e il primo guaio contro il Sassuolo.
Oumar Solet continua a fare la differenza sul mercato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul possibile infortunio del francese
La sensazione è che il calciatore potrebbe non esserci definitivamente contro la Fiorentina, anche se solo gli esami dei prossimi giorni potranno dare delle informazioni decisamente più sicure. La speranza per la società è quello di riaverlo in campo il prima possibile. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Runjaic out? Ecco la decisione del club <<<
