mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Solet alza bandiera bianca? Tutti i dettagli

udinese

Notizie Udinese – Solet alza bandiera bianca? Tutti i dettagli

Notizie Udinese – Solet alza bandiera bianca? Tutti i dettagli - immagine 1
Oumar Solet continua a fare la differenza sul mercato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul possibile infortunio del francese
Lorenzo Focolari Redattore 

Oumar Solet potrebbe fermarsi per diverso tempo con le notizie che arrivano da Udine e dall'Udinese sono tutt'altro che positive. Secondo il "Messaggero Veneto" la situazione è decisamente complessa e il francese è uscito dal campo da gioco ancora più dolorante rispetto la prima volta e il primo guaio contro il Sassuolo.

La sensazione è che il calciatore potrebbe non esserci definitivamente contro la Fiorentina, anche se solo gli esami dei prossimi giorni potranno dare delle informazioni decisamente più sicure. La speranza per la società è quello di riaverlo in campo il prima possibile. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Runjaic out? Ecco la decisione del club <<<

Leggi anche
Calciomercato Udinese – Runjaic out? La decisione della società è chiara
News Udinese – Italiano a Zaniolo: “Sei un fenomeno…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA