Keinan Davis si ferma e lo fa poco dopo essere rientrato a pieno regime con la squadra bianconera. Le sue condizioni sembrano non essere delle migliori e proprio per questo motivo è in atto una vera e propria gestione in questo finale di campionato. Il numero nove dell'Udinese deve alzare bandiera bianca ancora una volta e proprio in queste ore c'è stato un confronto ed è uscito il referto. Andiamo a vedere nel dettaglio per quanto resterà ai box e quando potrebbe essere fissato il rientro del calciatore.

Il rientro di Keinan Davis

Davis e Ndicka

Keinan Davis al minuto 76 della partita giocata a San Siro contro i rossoneri di Max Allegri, si è dovuto fermare ed accasciare al terreno per un fastidio muscolare. Le analisi delle ultime ore hanno rilevato un infortunio che lo potrebbe tenere ai box per una decina di giorni. Stiamo parlando di un trauma distrattivo al bicipite femorale destro. Il calciatore ha già iniziato le terapie e l'iter riabilitativo per poter dire la sua sul campo da gioco il prima possibile. L'Udinese spera di poterlo avere per questo rush finale fondamentale, anche se sicuramente salterà la prossima partita contro il Parma. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Inler resta alla guida del team, le sue parole <<<