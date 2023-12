Torino-Udinese / L’ex rivede i bianconeri: ecco il protagonista

Il calciatore pronto per affrontare la sua vecchia squadra è Brandon Soppy. Stiamo parlando di un esterno a cinque di ottimo livello, che nell'anno in bianconero è stato messo in ombra da un altro grande calciatore come Nahuel Molina. Adesso avrà la sua grande possibilità di rivincita e mettersi in mostra con la maglia granata.