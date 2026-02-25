News Udinese – Arriva la Fiorentina, ci sarà Gudmundsson? Il punto

La Fiorentina si avvicina a grandi passi verso il prossimo incontro di campionato con l'Udinese. Prima, però, bisognerà passare il turno e confermare questo passaggio contro lo Jagellonia e poi tutta l'attenzione sarà concentrata sul match di campionato per uscire definitivamente dalla zona retrocessione.

Andiamo a fare anche il punto sul rientro di un calciatore decisamente molto importante per la squadra di Firenze, stiamo parlando di Albert Gudmundsson. Il calciatore islandese dopo la botta alla caviglia ricevuta contro il Torino è pronto per tornare a mettersi in mostra. C'è solo da capire se ci sarà a gara in corso o dal primo minuto.