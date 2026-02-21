La sfida tra l’Udinese ed il Bologna è alle porte. Un match importante per tutte e due le squadre che dirà molto sul finale di campionato che potrebbe fare la squadra bianconera. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sull’attacco che potrebbe scegliere il tecnico dei bianconeri.
La sfida tra l’Udinese ed il Bologna è alle porte. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sulla probabile formazione
Nicolò Zaniolo dal primo minuto di gioco come punta? Sembra essere questa una delle idee che potrebbero essere applicate dal tecnico in un match che si prospetta a dir poco complesso. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Il nuovo Davis arriva dall’Inghilterra, il punto <<<
