Atletica, Trost seconda ai campionati italiani indoor

Alessia Trost chiude al secondo posto la gara di salto in alto dei campionati italiani assoluti indoor di Ancona. La saltatrice pordenonese, che gareggia per le Fiamme Gialle, ha migliorato di un centimetro il personale stagionale, saltando 1.90 e chiudendo dietro Elena Vallortigara: la portacolori dei Carabinieri si è laureata campionessa italiana con 1.96.

Un passo avanti che lascia ben sperare: Trost, reduce da alcune stagioni complicate, appare in crescita. Dopo essere entrata in gara a 1.72 e aver saltato agilmente 1.78 e 1.82, commette il primo errore a 1.86, per passare direttamente a 1.88 e poi saltare l’1.90. Esce di scena con tre nulli a 1.92. C’è di che essere ottimisti: Trost può ritrovarsi definitivamente.

Massimo Pighin