Biathlon: Lisa Vittozzi c’è, quarta nell’individuale di Pokljuka

Perfetta al tiro, la sappadina ha chiuso quarta a 1’21” dalla vincitrice, la tedesca Denise Herrmann (anche lei con un 20 su 20 al tiro), a 22″5 dalla svedese Oeberg (seconda con un errore) e a soli 6″ dalla francese Bescond, terza con 0 al poligono.

Per la 24enne scuola Camosci una prova molto confortante in vista dei Mondiali di Anterselva, al via tra 20 giorni

Dorothea Wierer, autrice di 4 errori, ha chiuso in ventitreesima posizione.

Sabato sono in programma la staffetta singola (Lisa gareggerà assieme a Thomas Bormolini) e la staffetta mista, domenica le mass start.

CLASSIFICA

(PhotoSolero)