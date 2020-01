Biathlon: L’Italia di Cappellari dodicesima nella staffetta maschile di biathlon

Lukas Hofer, obbligato ad un giro di penalità, è stato obbligato ad un giro di penalità, dando via libera a Thomas Bormolini in 19a posizione a 53″1 dalla leader Francia.

Quest’ultimo ha guadagnato cinque posizioni lanciando Daniele Cappellari al 14° posto a 2’15” dalla scatenata Francia, in testa con 1’19” su Norvegia e Austria. Discreta la prova del ventiduenne scuola SS Fornese, che ha effettuato una ricarica nella prima serie ed è stato perfettò nonché veloce in piedi. Al termine dei suoi 7.5 km Cappellari ha lanciato Dominik Windisch in 16a posizione a 4’32” dalla Francia, sempre nettamente al comando. Come dire che Daniele deve ancora crescere sugli sci, mentre al poligono conferma una certa solidità.

Il campione mondiale della mass start taglia poi il traguardo dodicesimo a 5’18” dalla Francia, dominatrice con 1’12” sulla Norvegia e 1’24” sull’Austria.

CLASSIFICA

(nella foto di Serge Schwan, Daniele Cappellari)