Biathlon: Sara Scattolo d’oro ai Campionati Italiani di biathlon di Forni Avoltri

Oggi erano in programma le prove ad inseguimento, che nella 6 km Aspiranti femminile hanno visto il trionfo di Sara Scattolo della Monte Coglians. risalita dal terzo posto della sprint e capace di infliggere quasi 1′ alla seconda, la trentina Fabiana Carpella, anch’essa in rimonta come del resto Astrid Plösch del Wiessenfels (studia e si allena al Liceo Bachmann),splendida terza a 1’14” risalendo dal settimo posto. Un podio per due-terzi FISI FVG, quindi. Ma in generale è arrivata una gran prova di squadra, con Giada Monegato sesta (era decima), Ilaria Scattoloundicesima e Serena Del Fabbro dodicesima, tutte della Monte Coglians. Sara Scattolo consolida oltretutto il primato nella classifica generale di Coppa Italia, essendo le gare fornesi valevoli anche per il circuito tricolore.

Nella 7.5 km Aspiranti maschile settimo e ottavo posto rispettivamente per i due Camosci Mattia Piller Hoffer e Nicolas Ribbi, con Pietro Pallober della Monte Coglians dodicesimo.

Un podio FVG è arrivato anche nella 10 km Giovani maschile grazie a Fabio Cappellari della Fornese,risalito dal quinto al terzo posto.

Bel recupero di Manuel Romanin della Monte Coglians, ottavo, mentre Fabio Piller Cottrer dei Camosci è sceso dal secondo al decimo posto; 12.Cristian Cencini della Monte Coglians.

Il quarto podio di giornata è arrivato nella 10 km Junior femminile, con Sara Cesco Fabbro terza grazie a due posizioni guadagnate.

Nella 12.5 km Juniores maschile Daniele Fauner ha chiuso ottavo.

Infine la Coppa Italia Senior: Eleonora Fauner è giunta seconda nella 10 km vinta da Alexia Runggaldier (le sole due al via), mentre nella 12.5 km maschile Nicola Romanin si è piazzato quarto.

(nella PhotoSolero di copertina, Astrid Plösch e Sara Scattolo con il direttore tecnico del Comitato FISI FVG Enrico Tach)