Bocce serie A2, il punto sulle friulane

SERIE A2. Per il Cussignacco e i tiezzesi della Snua, giornata no: non sono andate oltre il 6-21 rispettivamente contro Chiesanuova e Marenese. Invece, il match che ha animato l’Isontino è stato il derby a Ronchidei Legionari tra la Tre Stelle e il Villaraspa di Staranzano. Incontro molto equilibrato e giocato boccia su boccia, con una tensione palpabile per la rivalità in campo: 4-4 dopo il primo tempo, 10-9 dopo il secondo tempo per concludere col finale di 14-13.

La classifica aggiornata è la seguente: Marenese 22, Dolada e Quadrifoglio 16, Pederobba e Chiesanuova 14, Cussignacco 12, Snua 6, Tre Stelle e Villaraspa 4, Maxim 2.

Sabato (ore 14.30) così in campo: a Cussignacco Cussignacco-Maxim, a Fagagna Quadrifoglio-Tre Stelle, a Tiezzo Snua-Chiesanuova, a Monfalcone Villaraspa-Dolada, Marenese-Pederobba.

SERIE A FEMMINILE. Le ragazze del Buttrio, nel duplice appuntamento del weekend scorso, si impongono per 16-8 sulle aostane della Bassa Valle mentre ci lasciano le penne (6-18) contro la capolista Borgonese. I risultati degli altri incontri: Auxilium-Saranese 11-13, Forti Sani-Borgonese 9-15, Forti Sani-Saranese 14-10, Bassa Valle-Auxilium 10-14. Attualmente la classifica è: Borgonese 13, Saranese 7, Buttrio e Forti Sani 6, Auxilium 5, Bassa Valle 3.

PROMOZIONE. In Lega Pro il ritorno parte con incontri molto tirati, tutti terminati sul 12-10: la Nuova Del Corno di Rive d’Arcano conferma la leadership andando a vincere contro la Gtn Laipacco; il Muggia Bocce gli sta col fiato sul collo trovando vittoria contro l’Adegliacchese; subito dietro ci sono i pordenonesi della Fortitudo che s’impongono sul Buttrio; ha riposato il Tagliamento. Per gli udinesi della Gtn Laipacco è una stagione strana: nonostante la squadra sia valida e abbia spesso sfiorato la vittoria, rimane ancora ancorata allo zero.

La classifica del girone A è la seguente: Nuova Del Corno 13, Muggia Bocce 12, Fortitudo 8, Adegliacchese 7, Tagliamento 6, Buttrio 4, Gtn Laipacco 0.

Sabato 25 (ore 15) il girone A gioca: a Buttrio Buttrio-Adegliacchese, a Muggia Muggia Bocce-Fortitudo, a Rive d’Arcano Nuova Del Corno-Tagliamento, riposa Gtn Laipacco. Il girone B gioca: a Spilimbergo Spilimberghese-Granata, Cornudese-Le Valli, Veronica-S.Antonio.

APPUNTAMENTO. Domenica 26, a Noventa di Piave, primo master giovanile Under 25 riservato alle corse.