Ciclismo: San Daniele già vestita di rosa

Mancano esattamente cento giorni alla partenza del Giro d’Italia e le città che, di tappa in tappa, ospiteranno la manifestazione ciclistica più famosa del Paese. Anche San Daniele del Friuli ha voluto prender parte all’iniziativa donando per un giorno ai suoi edifici più rappresentativi, il colore del Giro per eccellenza: il Duomo, la biblioteca Guarneriana, il Portonat e la Chiesa del Castello si vestiranno di nuova luce e sarà uno spettacolo mai visto prima, in grado di creare un’atmosfera suggestiva, che unirà tutti in nome dello sport, della sana competizione e dell’amore per la propria terra.