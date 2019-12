Emanuele Buzzi 29° nella discesa di Bormio dominata da Dominik Paris

Il sappadino ha chiuso a tre secondi esatti dal vincitore, uno splendido Dominik Paris; secondo lo svizzero Feuz, terzo l’austriaco Mayer.

“Due punti che smuovono la classifica – dice Lele -. Il risultato non mi soddisfa appieno, ma mi permette di portare a casa qualche punticino. Mi è mancato un po’ di coraggio ad attaccare in alcuni frangenti, specialmente quando la visibilità non era perfetta. Ma sono fiducioso: automatismi, fluidità e fiducia arriveranno discesa dopo discesa. Intanto, complimenti enormi a Dominik: pazzesco quello che ha fatto!”.

Sabato alle 11.30 si replica.