Hockey Pista: Pordenone ko con Bassano

Il Roller mette un’ipoteca sul risultato nel primo tempo (2-5, doppietta di Pintar). Nella ripresa la difesa pordenonese non concede più nulla e i gialloblu macinano occasioni anche in attacco. Sul 3-5, firmato da un ritrovato Marco Chiarello, la partita sembra riaprirsi e si vivono i momenti agonisticamente più intensi e spettacolari del match. Solo nei minuti finali gli ospiti trovano di nuovo la via della rete e chiudono i conti a proprio favore.

In gialloblu questa sera: Simone Viera, Francesco Chiarello, Marco Chiarello, Simone Sergi, Nicola Del Grano, Andrea Desiderio, Elia Pintar, Ricardo Jorge, Enrico Sergi, Cristiano Lieffort. Allenatore: Mario Cortes Risultati e classifica → http://hockeypista.fisr.it