Pittacolo show a Bibione

La prova, una combinata di corsa in mountain bike e di corsa a piedi, si è sviluppata su un percorso che prevedeva 22,2 chilometri sui pedali, corsi da Michele, e 11,1 chilometri a piedi, corsi da Scaini. Come già nell’analoga prova vinta a Palmanova, ai primi di novembre, Michele Pittacolo ha dimostrato di essere in più che discreta forma.

“Queste gare – ha spiegato il campione di Bertiolo – sono molto utili per mantenere alta la tensione agonistica e la forma atletica, in vista dei prossimi mesi, quando sarò impegnato in pista con la maglia della Nazionale ai campionati mondiali a fine gennaio. Subito dopo le Feste sarò in ritiro con l’Italia e non vedo l’ora di iniziare il lavoro specifico in pista. Il 2020 sarà un anno importante per me perché, oltre all’appuntamento olimpico, che è uno dei miei obiettivi, e la rassegna iridata in pista, avrò molti traguardi da inseguire e sono decisamente motivato”.

Nelle prossime settimane, prima di partire per il ritiro azzurro, Michele Pittacolo svelerà con maggiore dettaglio i programmi agonistici del 2020 e le importanti novità a livello di partnership con prestigiosi marchi ed aziende che hanno deciso di supportarlo nell’attività della prossima stagione.