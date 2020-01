Sci: Applausi a Lara Della Mea, è terza nello slalom di Coppa Europa

Lara Della Mea sul podio di Coppa Europa.

A metà gara giovani italiane protagoniste, con Marta Rossetti al comando, Martina Peterlini seconda a 0″18 e la tarvisiana quarta a 0″29; l’unica in grado di inserirsi tra le azzurre è la tedesca Jessica Hilzinger, terza a 0″19.

Nella seconda manche Lara ha fatto registrare il terzo tempo parziale chiudendo a 0″66 da Marta Rossetti, vincitrice, e a 0″18 dalla svizzera Elena Stoffel, seconda.

Per la Della Mea è il quarto podio in carriera in Coppa Europa, tutti ottenuti in slalom nella passata stagione; nei tre precedenti si era sempre piazzata seconda.

CLASSIFICA

(nella foto Lara Della Mea)