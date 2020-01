Sci: Lele Buzzi, è 20° nel superG di Kitzbuehel; 5° Mattia Casse

Emanuele Buzzi ha ottenuto un positivo 20° posto (a pari merito con Peter Fill), lontano 1″59 dal vincitore, il norvegese Jansrud. Ottimo quinto l’ex bachmaniano e squadra FISI FVG Mattia Casse.

Per Buzzi si tratta del terzo miglior risultato in Coppa del Mondo in questa specialità.

“A distanza di due anni, oggi di nuovo in gara sulla Streif – racconta il sappadino -. Pista incredibile, pubblico incredibile: Kitzbühel è sempre una cosa pazzesca. Il risultato mi soddisfa abbastanza: ho fatto alcuni passaggi buoni ma, ancora, qualche errore di troppo che mi ha fatto accumulare un ritardo di 1″59 da Jansrud e di poco meno di mezzo secondo dalle top ten. Oltre ad essere ritornato nella zona punti dopo il passaggio a vuoto di Wengen, ho ritrovato la fiducia che al termine della gara elvetica era venuto un po’meno. Ecco, questo è il dato più importante, aver ritrovato la fiducia. Un passo nella direzione giusta. E sabato alle 11.30 la discesa, con un’Italia che si presenta forte della bella prestazione collettiva di oggi: siamo in cinque a punti. Un bel bravi a noi! E un mega augurio a “Domme” Paris: che possa tornare al più presto, forte come e più di prima”.

CLASSIFICA

(nella Pentaphoto di copertina, Emanuele Buzzi in azione sulla Streif)