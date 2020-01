Snowboard: a rischio la Copa del Mondo a Piancavallo

Negli ultimi giorni le temperature registrate sull’altipiano del pordenonese non sono praticamente mai scese sotto lo zero, impedendo ai tecnici di PromoTurismoFvg di rispettare pienamente il programma di preparazione della pista Sauc designata a ospitare le gare di snowboard.

Le alte temperature, infatti, impediscono il regolare utilizzo dei cannoni sparaneve che sono stati spostati in massa sulla pista di Coppa del Mondo per garantire un manto conforme alle regole imposte dalla Federazione Internazionale.

Nonostante le sfavorevoli condizioni meteorologiche, gli addetti alle piste di Piancavallo stanno facendo gli straordinari per permettere la regolare disputa delle competizioni. Sono state spostate infatti grandi quantità di neve dagli altri tracciati e si sta valutando l’idea di produrre neve artificiale in quota e di trasportarla poi a valle con i gatti.

Tra le altre ipotesi c’è anche quella di spostare il campo di gara dalla pista Sauc alla limitrofa Casere2 che al momento presenta una maggiore quantità di neve.

La Fis che è in stretto contatto con gli organizzatori, ha piena fiducia nei tecnici di Piancavallo e ha concesso di posticipare di una settimana il controllo della neve sulla pista di Coppa del Mondo. Ora l’ultima data utile per confermare o meno le gare è fissata per giovedì 16 gennaio.